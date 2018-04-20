Мужчина в Башкирии заказал убийство матери, но киллер убил и сестру

УФА, 20 апр — РИА Новости. Житель башкирского города Сибай, желая завладеть семейным бизнесом, заказал убийство матери, но киллер убил и его сестру, ставшую свидетелем преступления, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Башкирии.

По данным ведомства, инцидент произошел в башкирском городе Сибай в апреле 2017 года.

"Житель города хотел завладеть семейным бизнесом по торговле товарами для шитья и рестораном, и решил заказать убийство своей 54-летней матери, которая владела бизнесом. Мужчина ранее сидел в колонии, нашел бывшего сокамерника и договорился с ним, чтобы он убил его мать. Дал ему ключи от квартиры, ее фотографии, а за работу обещал заплатить 200 тысяч рублей", — сообщает следствие.

Следователи установили, что сын предпринимательницы по телефону координировал действия киллера.

"Убийца пришел в квартиру женщины и стал ее ждать. В этом время пришла 29-летняя сестра заказчика, и мужчина, устраняя возможных свидетелей, убил девушку и спрятал ее тело. Затем пришла хозяйка квартиры, мужчина убил и ее", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что перед тем как скрыться с места преступления, киллер похитил ювелирные изделия на 50 тысяч рублей и бутылку коньяка. При этом от заказчика он получил только 60 тысяч рублей.

"Преступление некоторое время оставалось нераскрытым, его раскрыли опытные следователи из Уфы, выдвинув в качестве основной версии заказное убийство. В июне 2017 года исполнитель и заказчик убийства были задержаны. Уголовные дела в отношении киллера сейчас рассматриваются в суде, а материалы дела в отношении сына предпринимательницы будут направлены в суд", — сообщает следствие.

По данным ведомства, у убитой сестры заказчика без попечения взрослых остался 5-летний сын, опеку над ребенком оформили родственники.