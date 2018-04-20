Суд приговорил полковника Максименко к 13 годам колонии‍

Михаил Максименко, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. Архивное фото

Михаил Максименко, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима экс-главу УСБ СК Михаила Максименко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Он также лишен звания и должен выплатить 165 миллионов рублей штрафа.

Кроме того, суд запретил Максименко на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Прокурор Борис Локтионов назвал вердикт "законным, обоснованным и справедливым".

Сам подсудимый, комментируя приговор, заявил журналистам, что ожидал такого решения суда. Во время дачи показаний 26 марта Максименко полностью отрицал свою вину.

Максименко проходил по делу о взятках в особо крупном размере. По данным следствия, он получал деньги за смягчение приговора и лоббирование интересов.