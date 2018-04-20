Силовики ликвидировали в Мурманской области ячейку "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Правоохранители ликвидировали в Мурманской области ячейку организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ за экстремизм), задержаны двое жителей города Полярный, сообщает Следственный комитет России в мессенджере "ТамТам".

"Полярная" ячейка "Свидетелей Иеговы" ликвидирована в Мурманской области. По делу об организации запрещённого религиозного объединения задержаны двое жителей города Полярный, изъяты документы и литература", — говорится в сообщении.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. В своем решении Верховный суд отразил, что имущество организации подлежит обращению в собственность Российской Федерации.

Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", признав ее деятельность экстремистской. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы" в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.