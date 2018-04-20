Прокурор назвал справедливым приговор экс-полковнику СКР Максименко

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прокурор назвал обоснованным и справедливым приговор главе Управления собственной безопасности СКР Михаилу Максименко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил за взятки Максименко к 13 годам колонии строгого режима, а также оштрафовал его на 165 миллионов рублей и лишил звания. Кроме того, суд запретил Максименко на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

"Приговор законный, обоснованный, справедливый. Мы считаем, суд исследовал все доказательства и вынес справедливое решение", — сказал прокурор Борис Локтионов.

Ранее в ходе прений Локтионов просил приговорить Максименко к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 165 миллионов рублей.

Максименко 26 марта дал показания в суде. В первой части, которая прошла публично, полковник зачитал свои показания, полностью отрицая вину. Вторая, в ходе которой стороны задавали офицеру вопросы, была закрытой.

Изначально Максименко, его бывшему заместителю Александру Ламонову и бывшему первому заместителю начальника московского главка СК Денису Никандрову вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Спустя год расследования следователи ФСБ возбудили второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После этого следствие выделило в отдельное производство дело в отношении Максименко с последней фабулой и направило его в суд.

Кроме того, Максименко обвиняется в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства. Сейчас они и их защитники знакомятся с материалами. По словам источника РИА Новости, оба дела будут рассмотрены в особом порядке, что предполагает полное признание вины.

Никулинский суд Москвы ранее приговорил Шакро к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима, его ближайшего соратника Итальянца отправив в колонию на восемь лет и 10 месяцев, остальным фигурантам назначив от семи до девяти лет колонии.