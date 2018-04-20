Суд отклонил иск участников "Уральских пельменей" к бывшему директору шоу

ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Иск участников творческого объединения "Уральские пельмени" к бывшему директору шоу Сергею Нетиевскому оставлен без удовлетворения, сообщается в пятницу на сайте Свердловского арбитражного суда.

"В иске отказать полностью", — говорится на сайте регионального арбитража.

Участники шоу просили признать недействительным договор между ТО "Уральские пельмени" и Нетиевским от 1 января 2013 года. Истцы также требовали обязать экс-директора возвратить сумму полученного по договору вознаграждения. Первоначально сумма иска составляла 28 миллионов рублей, но на заседании 26 марта суд по ходатайству истцов увеличил денежное требование к Нетиевскому до 39,6 миллиона рублей.

Суд ранее удовлетворил ходатайство трех участников шоу: Дмитрия Брекоткина, Сергея Ершова и Сергея Исаева — о вступлении в дело в статусе соистцов. Изначально иск в декабре 2017 года подали пять артистов: Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов и Максим Ярица.

Свердловский арбитраж ранее дважды отказывал истцам в принятии обеспечительных мер по иску в виде ареста двух московских квартир Нетиевского и принадлежащей ему стопроцентной доли в студии First Hand Media. Суд посчитал, что истцы не привели доказательств, свидетельствующих о совершении ответчиком действий, создающих угрозу невозможности в будущем исполнить судебный акт.

Нетиевский и его студия First Hand Media вели несколько судебных разбирательств с "Уральскими пельменями". В частности, он выиграл два дела, в которых оспаривал свое отстранение от должности директора, в том числе добился от коллектива компенсации своих судебных расходов. Вместе с тем, арбитраж Москвы в октябре полностью отклонил иск First Hand Media Нетиевского к восьми участникам популярного телевизионного шоу и ряду других лиц о взыскании 107,8 миллиона рублей. Истец требовал признать незаконными более 20 заключенных в 2016 году договоров займа, по условиям которых ООО "Идея Фикс Медиа" (50% принадлежит студии Нетиевского) выдало займы 14 заемщикам. Истец заявил в суде, что выдача займов была выводом активов из предприятия и нарушила его право на получение дивидендов за 2016 год. Кроме того, студия Нетиевского и телешоу судились по поводу товарного знака "Уральские пельмени".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредителями являются десять участников одноименного шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Сергей Нетиевский, Александр Попов, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и Максим Ярица. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.