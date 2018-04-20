Подростка, устроившего поножовщину в школе в Башкирии, взяли под стражу

Двор общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

Двор общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

УФА, 20 апр — РИА Новости. Подросток, устроивший поножовщину в башкирской школе, ранивший учительницу, одноклассницу и себя, взят под стражу по решению суда, сообщил РИА Новости представитель городского суда Стерлитамака.

Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо, включая зачинщика, они находились в реанимации. Утром в пятницу все были переведены в общие палаты.

"Ходатайство следственных органов о мере пресечения в отношении 17-летнего подростка в виде заключения под стражу удовлетворено судом", — сообщил собеседник, отметив, что юноша задержан в зале суда.