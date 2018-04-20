В Мурманской области сутки не мог пришвартоваться пароход с 40 пассажирами

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Двухпалубный теплоход "Клавдия Еланская", почти сутки пережидавший шторм с более чем 40 пассажирами на борту, утром в пятницу прибыл в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Островной в Мурманской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Теплоход почти сутки не мог пришвартоваться в ЗАТО Островной из-за штормовой погоды. В 09.54 пятницы это удалось сделать, на борту судна находились 42 человека", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что теплоход убыл из Мурманска в Островной еще 18 апреля и прибыл в ЗАТО в 13.00 четверга, однако не смог пришвартоваться из-за шторма и стоял на рейде.

Морской двухпалубный теплоход проекта 1454 "Клавдия Еланская" был построен в 1977 году в Югославии по заказу СССР. Назван в честь народной артистки СССР Клавдии Николаевны Еланской. Теплоход работал на пассажирских маршрутах в Баренцевом и Белом морях, ходил к берегам Земли Франца-Иосифа, Новой Земли и Антарктиды. Возил туристов на Соловецкие острова, в Норвегию, Данию, Финляндию, Германию, Францию, доставлял шахтёров на Шпицберген и советских военных специалистов на Кубу. В настоящее время "Клавдия Еланская" курсирует вдоль побережья Кольского полуострова на последней транспортной пассажирской линии в Баренцевом море.