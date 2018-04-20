"За такое расстреливали": как полковник Максименко стал миллионером

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Мосгорсуд сегодня вынесет приговор бывшему руководителю Управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаилу Максименко, обвиняемому в получении взяток на сумму 550 тысяч долларов. Прокурор запросил для него 15 лет колонии строгого режима и 165 миллионов рублей штрафа. О том, как высокопоставленный сотрудник СК попал за решетку, — в материале РИА Новости.

Подарок с жучком

Полковник Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замглавы Главного следственного управления СК Москвы генерал-майор Денис Никандров были арестован оперативниками ФСБ в июле 2016-го по подозрению в получении взятки. При обыске у них дома нашли 70 тысяч евро, 30 тысяч долларов и коллекцию часов на 500 тысяч евро.

"Не буду лукавить: тема неприятная, даже болезненная. Но замалчивать ее нельзя, мы не станем зарывать голову в песок — работа по очищению наших рядов и всех других правоохранительных ведомств будет продолжаться и впредь, — прокомментировал тогда задержание коллег председатель СК России Александр Бастрыкин. — Расцениваю случившееся в том числе и как предательство памяти наших погибших при исполнении служебного долга товарищей".

Разработку высокопоставленных силовиков вели больше полугода. Для этого сотрудники управления "М" (отдел по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах) ФСБ России установили в кабинете Максименко подслушивающее устройство: жучок спрятали в подаренный полковнику самовар.

Деньги от мафии

В поле зрения ФСБ Максименко, Ламонов и Никандров попали после инцидента, случившегося в декабре 2015-го на улице Рочдельской, когда криминальный авторитет Андрей Кочуйков по кличке Итальянец вместе с 11 сообщниками приехал в ресторан Elements и потребовал у его владелицы Жанны Ким восемь миллионов рублей. Та обратилась за помощью к бывшему сотруднику КГБ адвокату Эдуарду Буданцеву. Стычка закончилась перестрелкой, в которой погибли два человека из бригады Кочуйкова, еще девять получили ранения. Вскоре всех членов его команды арестовали, предъявив обвинение в вымогательстве в особо крупном размере.

К высокопоставленным сотрудникам СК, по версии следствия, обратился вор в законе Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой. За 500 тысяч долларов он попросил переквалифицировать дело Итальянца и отпустить его на свободу. Но летом 2016-го Калашов сам был взят под стражу — все по тому же эпизоду о вымогательстве.

После его ареста следователи ФСБ пришли к выводу, что взятку сотрудникам СК передавал не вор в законе, а бизнесмен из его ближайшего окружения. Максименко все это отрицал.

На судебном заседании он рассказал, что на одной из встреч Ламонов упомянул о получении денег за "решение вопроса" по Итальянцу. "Я сразу не отреагировал и не доложил начальству, поскольку мне нужно было обдумать ситуацию, ведь это могла быть дезинформация, чтобы меня проверить, — утверждал обвиняемый. — Я настойчиво порекомендовал ему вернуть полученные деньги, извиниться и сказать, что мы никак не можем повлиять на ход расследования. Позже Ламонов сообщил мне, что деньги вернул".

Сам Ламонов заявил в суде, что привез коробку с долларами в служебную квартиру Максименко и отдал ему 400 тысяч, а 100 тысяч поделили между собой посредники.

Часы бизнесмена

Кроме того, Максименко вменяют еще один эпизод получения взятки в размере 50 тысяч долларов — в октябре 2015-го от бизнесмена из Санкт-Петербурга Бадри Шенгелии, попросившего возбудить уголовное дело в отношении полицейских. По его словам, некий сотрудник правоохранительных органов украл у него в ресторане дорогие часы.

Пошел в отказ

"Мне сказали, если это дело не "пролоббировать", то его не возбудят, — пояснил на суде предприниматель. — После чего я оплатил 50 тысяч долларов Максименко. Деньги передал в гостинице "Пулковская".

Максименко провел в СИЗО около двух лет. По словам правозащитников, у заключенного проблемы со здоровьем. "Он выглядит больным, еле говорит. Его в прошлую пятницу вернули из лечебного отделения "Бутырки" в "Лефортово". Причины перевода не сообщили, — рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова, навестившая полковника в следственном изоляторе. — У него плохо с памятью, он вначале не мог вспомнить, что ранее мы его посещали. Вспомнил, только когда напомнили. И в целом он выглядит растерянно".

Свою вину Максименко так и не признал. "В последнем слове он попросил суд вынести справедливый приговор, который может быть только оправдательным", — рассказал РИА Новости адвокат обвиняемого Андрей Гривцов.

Гособвинитель попросил суд приговорить Максименко к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 165 миллионов рублей. "Довожу до вашего сведения, что по старому кодексу за такое преступление был предусмотрен расстрел", — сказал журналистам прокурор Борис Локтионов. — Я считаю, что вина подсудимого полностью доказана".

Дела против Никандрова и Ламонова выделены в отдельные производства. По данным источника РИА Новости, оба судебных процесса пройдут в особом порядке, что предполагает полное признание вины. Месяцем ранее в колонию отправили Шакро Молодого, Итальянца и их подельников.