В Москве оставшийся со старшим братом двухлетний ребенок утонул в пруду

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Двухлетний ребенок, которого мать оставила со старшим братом на детской площадке, утонул в пруду в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в четверг женщина с двумя сыновьями двух и шести лет направилась в школу искусств за старшей дочерью. Женщина зашла в здание и оставила детей на детской площадке, и через непродолжительное время старший мальчик прибежал к маме и сообщил, что младший брат упал в искусственный пруд.

"Подбежав к воде, женщина вытащила ребенка, который уже не подавал признаков жизни. По данному факту организована доследственная проверка", — сказала Иванова.