Омбудсмен опровергла данные об изъятии дочерей у больной матери в Подольске

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова не подтвердила информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что службы опеки Подольска предложили женщине, перенесшей ампутацию ноги, отдать детей в детский дом, сообщила пресс-служба детского омбудсмена Подмосковья.

Ранее СМИ сообщали, что 42-летней Наталье Володиной из Подольска, которая борется с саркомой и воспитывает двух дочерей, после ампутации ноги из-за рака в органах опеки предложили сдать детей в детдом. Затем власти Подольска решили подвинуть её в очереди на жилье — с 42 на 800 место.

"Эта информация не соответствует действительности. Женщине действительно ампутировали ногу. Но ее дочери 2010 и 2013 года рождения уже четыре года находятся под опекой ее подруги. По данным органов опеки и попечительства, к опекуну нет никаких претензий, она получает все необходимые выплаты. Рекомендаций отдать детей в детский дом от них не поступало", – рассказала Мишонова, слова которой цитирует пресс-служба.

Кроме того, подмосковный детский омбудсмен подчеркнула, что сведения об изменении очередности семьи на улучшение жилищных условий приведены с искажением.

"Семья состояла на очереди под номером 626 в городе Подольске, а не 40, как сообщали СМИ. Изменения очередности произошли в связи с укрупнением городского округа. Семья стала 812 в очереди", — уточнила Мишонова.

В пресс-службе также сообщили, что помощь в протезировании женщине будет оказана депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем.

"По закону государство компенсирует стоимость приобретаемых технических средств реабилитации после покупки пациентом. Но в данном случае речь идет о дорогостоящем протезе импортного производства, стоимость которого не только не по карману женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, но и не покроется возможной компенсацией от государства", – заявила Мишонова.

В управлении опеки и попечительства министерства образования Московской области по городскому округу Подольск также рассказали, что рекомендаций от органов опеки по устройству детей в детский дом не было. А по вопросу протезирования, как сообщила пресс-служба правительства Подмосковья, Наталья может обратиться в Фонд социального страхования. Стоимость протеза будет компенсирована Фондом при предоставлении всех необходимых документов.