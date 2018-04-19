В Сочи задержали замглавы города из-за превышения должностных полномочий

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Сочи задержан замглавы города Юрий Паламарчук по подозрению в превышении должностных полномочий, у него проводятся обыски, сообщает Следственный комитет РФ.

"По подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук, являющийся также председателем совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города", — говорится в сообщении ведомства в мессенджере "ТамТам".

По версии следствия, в результате действий Паларамчука акционерному обществу был причинен ущерб на сумму более 115 миллионов рублей.

Как полагают в СК, в феврале 2016 года, заведомо зная о наличии кредиторской задолженности и убытков АО "Спецавтохозяйство по уборке города", чиновник передал полномочия единоличного исполнительного органа АО "САХ по уборке города" управляющей организации ООО "ТСМ".

Как отметили в ведомстве, несмотря на то, что эта организация "находилась в предбанкротном состоянии и не имела возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о чем было известно чиновнику", с ней были заключены договоры на оказание услуг по обработке и транспортированию твердых коммунальных отходов по завышенной стоимости.

"В результате организации неправомерно были перечислены денежные средства. При этом разница между тарифом ООО "ТСМ" и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов составляла более 115 миллионов рублей. Таким образом, акционерному обществу был причинен ущерб на указанную денежную сумму", — пояснили в Следственном комитете.

В настоящее время "проводятся обыски в его рабочем кабинете и по месту жительства", отметили в ведомстве.

Паламарчук в 2013 году был принят на должность замруководителя департамента ЖКХ Краснодарского края, с июля 2015 года занимал должность замглавы Сочи.