Число пострадавших в ДТП с пятью машинами в Ростовской области уточняется

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости. Число пострадавших в крупном ДТП с участием автобуса, бензовоза, бетономешалки и двух автомобилей в Ростовской области еще уточняется, сообщили РИА Новости в УГИБДД по региону.

Авария произошла в четверг около 9.30 мск на 1-м километре автодороги "Западный обход Ростова-на-Дону". Столкнулись два легковых автомобиля, бетономешалка (Миксер), бензовоз и автобус "ПАЗ", который следовал по маршруту Ростов-Азов. В автобусе находились 23 пассажира. Как сообщалось ранее, в результате ДТП водитель бензовоза погиб, 11 человек были доставлены в больницы. По данному факту областная прокуратура организовала проверку.

"Причины ДТП пока неизвестны, в данный момент устанавливается количество пострадавших в результате аварии", — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В госавтоинспекции агентству пояснили, что движение на месте ДТП немного затруднено, сотрудники ГИБДД на месте регулируют движение и производят отвод транспорта.

Как уточнил представитель прокуратуры региона, бензовоз допустил столкновение со стоящим в пробке большегрузом, а тот — с рейсовым автобусом и двумя легковушками.