В Перми закрыли детский центр из-за нарушений пожарной безопасности

ПЕРМЬ, 19 апр — РИА Новости. Судебные приставы Перми в четверг опечатали здание детского интерактивно-развлекательного центра "Октябрь" из-за нарушений требований пожарной безопасности, сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.
Как уточняется в сообщении УФССП, в развлекательном центре "Октябрь" были найдены нарушения требований пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей. Свердловский районный суд вынес решение о приостановлении деятельности и запрете эксплуатации здания.
"Исполнительные документы, выданные Свердловским районным судом, подлежат немедленному исполнению. После того, как все посетители и персонал покинули здание, помещения были опечатаны", — говорится в сообщении.
Накануне закрытия детского развлекательного центра "Октябрь" судебными приставами была приостановлена деятельность торгового центра "Бум" в городе Березники Пермского края. Причиной закрытия ТЦ также явилось несоблюдение правил пожарной безопасности.