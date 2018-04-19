Бывшему вице-президенту "Росгосстраха" предъявлено обвинение в растрате

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бывшему вице-президенту группы "Росгосстрах" Сергею Хачатурову предъявлено обвинение в растрате денежных средств одной из входящих в структуру этого страхового общества компаний, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Мельник.

"Ему предъявлено обвинение в растрате денег одной из организаций, входящих в структуру "Росгосстраха". Это ООО принадлежало ему, и он не понимает, как можно было похитить деньги у себя же", — пояснил адвокат.

Он добавил, что Хачатуров не признает вину. "Он не только не признает, но и не понимает, в чем его обвиняют и как можно похитить имущество, которое ему же принадлежало", — добавил адвокат.

Бывший президент группы компаний "Росгосстрах" и брат арестованного Даниил Хачатуров не является фигурантом этого дела. "Даниил Эдуардович жив, здоров и работает", — пояснил Мельников.