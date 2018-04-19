Прокуратура начала проверку после крупного ДТП под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту крупного ДТП с участием пяти машин, сообщил журналистам представитель ведомства.

Авария произошла в четверг около 9.30 мск на 1-м километре автодороги "Западный обход Ростова-на-Дону". Столкнулись два легковых автомобиля, бетономешалка (Миксер), бензовоз и автобус "ПАЗ", который следовал по маршруту Ростов-Азов. В автобусе находились 23 пассажира. В результате ДТП водитель бензовоза погиб, 11 человек были доставлены в больницы.

Как уточни представитель прокуратуры региона, бензовоз допустил столкновение со стоящим в пробке большегрузом, а тот в свою очередь с рейсовым автобусом и двумя легковушками.

"По поручению прокурора области организовано проведение поверки по факту ДТП, на место выехала следственно-оперативная группа, работу которой координирует и.о. азовского межрайонного прокурора", — отметил представитель прокуратуры.