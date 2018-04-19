В московском ТЦ "Измайловский" ликвидировали возгорание

Спецслужбы на месте возгорания на улице Первомайской в Москве. 19 апреля 2018

Спецслужбы на месте возгорания на улице Первомайской в Москве. 19 апреля 2018

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Столичные спасатели ликвидировали возгорание в кафе ТЦ "Измайловский" в Москве, сообщается в Twitter-аккаунте ГУМЧС России.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что порядка 650 человек эвакуировали в четверг днем из торгового центра "Измайловский" на востоке Москвы после возгорания в кафе.

"Информация о задымлении в кафе по адресу Москва, улица Первомайская, дом 42. Пожарные ликвидировали загорание вентиляционного короба в подсобном помещении кафе на общей площади порядка пяти квадратных метров", — говорится в сообщении.