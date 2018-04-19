В Москве будут судить мужчину за сбыт 29 килограммов наркотиков

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правоохранители завершили расследование в отношении мужчины, обвиняемого в сбыте 29 килограммов наркотиков в Москве, он предстанет перед судом, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого участника организованной группы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. При обследовании принадлежащего ему автомобиля и взятого в аренду гаражного бокса оперативники обнаружили свертки с гашишем и кокаином общей массой около 29 килограммов", — сказала Волк.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Как рассказала Волк, предполагаемый злоумышленник забирал наркотики из подготовленных тайников-закладок для передачи соучастникам с целью дальнейшей продажи.

"В настоящее время материалы направлены в Нагатинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", — добавила она.