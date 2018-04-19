В Ставрополе арестовали мужчину, подозреваемого в попытке совершить теракт

ПЯТИГОРСК, 19 апр — РИА Новости. Суд в Ставрополе арестовал мужчину, который подозревается в том, что намеревался совершить террористический акт, сообщает Ленинский районный суд Ставрополя.

"В среду Ленинский районный суд города Ставрополя в отношении гражданина Панченко М.Е., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьями УК РФ "покушение на совершение террористического акта", избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 14 июня 2018 года", — говорится в сообщении.

Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.