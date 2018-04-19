В Ростовской области один человек погиб в крупном ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости. Двенадцать человек доставили в больницы Ростовской области после крупной аварии, один человек скончался, сообщает Минздрав региона.

Авария произошла около 9.30 мск на 1 км автодороги "Западный обход Ростова-на-Дону". По предварительным данным полиции, столкнулись пять транспортных средств: два легковых автомобиля, пассажирский автобус "ПАЗ" маршрута "Ростов-Азов" (в салоне находились 23 пассажира), бетономешалка и бензовоз.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

"В результате массового ДТП на 1 километре Западного обхода Ростова-на-Дону в лечебные учреждения области доставлено 12 пострадавших", — говорится в сообщении Минздрава.

Сообщается, что пятерых человек забрала скорая помощь Батайска, один из них скончался в машине скорой помощи от травм. Четверо находятся в состоянии средней тяжести.

Еще пятерых пострадавших доставили в БСМП Ростова. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, состояние остальных — тяжелое. Одного человека доставили в травмпункт городской больницы №20 в состоянии средней степени тяжести. Двое пострадавших от госпитализации отказались.