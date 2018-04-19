СК возбудил дело после столкновения поездов в Новосибирской области

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения двух грузовых поездов в Новосибирской области, сообщает СК РФ в четверг.

По данным Западно-Сибирской железная дороги (ЗСЖД), в среду в 11.02 мск с подъездных путей, не принадлежащих ОАО "РЖД", сошел тепловоз с 35 вагонами, после чего тепловоз столкнулся с вагонами грузового поезда. В результате с рельсов сошли 15 вагонов. Пострадал машинист, он госпитализирован с травмами.

"Возбуждено уголовное дело после столкновения двух грузовых поездов на станции Евсино в Новосибирской области", — говорится в сообщении СК РФ.

В ЗСЖД отметили, что в связи с инцидентом было отменено движение двух пригородных электропоездов на участке Искитим – Черепаново: №6619 Новосибирск-Главный – Черепаново и №6616 Черепаново – Новосибирск-Главный. Пассажирам первого были предоставлены автобусы, пассажиры второго ехали на другой электричке. Задержек других пассажирских поездов не было, отметили в пресс-службе.