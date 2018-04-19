В Москве заочно арестовали женщин, собиравших деньги боевикам варкой мыла

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал двух женщин, обвиняемых в вербовке в террористическую организацию, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"По решению суда в отношении Атемаскиной Полины Леонтьевны и Караевой Эльвиры Руслановны заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

По словам пресс-секретаря, срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента их экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пресечения ими государственной границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России, либо с момента задержания на территории РФ.

Обеим женщинам предъявлены обвинения по части 1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности, то есть склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористических преступлений) и части 2 статьи 205.4 (Участие в террористическом сообществе). Они объявлены в международный розыск.

По данным RT, в 2015 году ФСБ сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении четырёх молодых женщин, которые спонсировали боевиков "Исламского государства"* за счёт денег, вырученных от продажи детских вещей и самодельного мыла. По версии следствия, в ячейку, в том числе, входили Караева и Атемаскина из Сахалинской области, а руководителем этого преступного сообщества была Дарья Ицанкова. Ицанкова была заочно арестована Лефортовским судом Москвы по обвинению в терроризме в минувший вторник.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.