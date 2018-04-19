Скелет человека нашли в колодце в московском парке Покровское-Стрешнево

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения человеческого скелета в водосточном колодце в московском парке Покровское-Стрешнево, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Восемнадцатого апреля 2018 года на территории парка Покровское-Стрешнево в районе одного из прудов в ходе проведения профилактических работ в водосточном колодце были обнаружены останки человеческого скелета. По данному факту… проводится доследственная проверка", — сообщила она.