Избитого в Екатеринбурге главреда "Областной газеты" проверили на полиграфе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин, пострадавший в результате нападения в Екатеринбурге, в рамках расследования прошел проверку на полиграфе, сообщает в четверг редакция издания.

Как сообщалось ранее, вечером 12 апреля на Дмитрия Полянина во дворе его дома напали двое неизвестных, ударив сзади арматурой. По словам пострадавшего, он получил ушибы, сотрясение мозга и перелом ребра. Полянин связал инцидент с материалом, посвященным "коммунальным войнам" в столице Среднего Урала, опубликованном в "Областной газете" в январе. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершенного на него нападения, Дмитрий Полянин прошел исследование на полиграфе. Редакция работает в штатном режиме", — уточняет издание.

Ранее Союз журналистов России заявил, что намерен следить за ходом расследования нападения на Полянина, в ОБСЕ призвали привлечь к ответственности причастных к преступлению, а в свердловском региональном отделении "Единой России" инцидент сочли попыткой "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в целом".