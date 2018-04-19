Пострадавшие при поножовщине в школе в Стерлитамаке остаются в реанимации

Подростки у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

Подростки у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

УФА, 19 апр — РИА Новости. Пострадавшие при поножовщине в башкирской школе учительница и трое учеников остаются в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель минздрава Башкирии.

Ученик коррекционного класса одной из школ Стерлитамака в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая зачинщика, они госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

"Все четверо пострадавших — учительница, две девочки и мальчик — остаются в реанимации, их состояние врачи оценивают как средней тяжести", — сказал агентству представитель минздрава региона.