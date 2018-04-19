В школе в Стерлитамаке возобновили занятия после поножовщины

Двор общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

Двор общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

УФА, 19 апр — РИА Новости. Школа в башкирском Стерлитамаке, где в среду произошла поножовщина, возобновила занятия в обычном режиме, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.

Ученик коррекционного класса этой школы в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая зачинщика, они госпитализированы. Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

"Сегодня в 8.30 по местному времени (6.30 мск) в школе начались занятия, учебное учреждение работает в штатном режиме. На случай необходимости в школе дежурит бригада психологов, которые готовы оказать помощь тем, кто может испытывать психологические трудности", — сообщил собеседник.