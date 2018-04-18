Глава "Комиэнерго" и его заместитель задержаны по обвинению в подкупе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Руководитель филиала "Комиэнерго" "МРСК Северо-Запада" и его заместитель задержаны по делу о мошенническом подкупе на сумму более 5 миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба управления Следственного комитета Коми.

По данным ведомства, глава межрегиональной распределительной сетевой компании Северо-Запада и его заместитель получили от представителей коммерческих организаций деньги на общую сумму более 5 миллионов рублей за оказание содействия, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и "МРСК Северо-Запада".

Задержанным предъявлено обвинением в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения. Дело возбуждено по материалам управления ФСБ по Коми, отмечает СК.

"В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения, в отношении них избраны меры пресечения", — говорится в сообщении.

В среду в СМИ появились сообщения о том, что задержанный является бывшим директором филиала "Комиэнерго" Валерием Драйдтом, который уволился из компании 13 апреля. На официальном сайте "Комиэнерго" действительно в разделе "Руководство" отсутствуют сведения о руководителе филиала.