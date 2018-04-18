В Минкультуры рассказали, почему просили продлить арест Серебренникову

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минкультуры России направило в суд ходатайство о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, так как является потерпевшей стороной по делу о хищениях, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на представляющую интересы министерства по уголовному делу "Седьмой студии" Елену Зайцеву.
"Минкультуры в силу своего процессуального статуса потерпевшего и гражданского истца направило в суд… ходатайство", — сказала Зайцева.
В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.