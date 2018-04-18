В Минкультуры рассказали, почему просили продлить арест Серебренникову

Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации крупного мошенничества, в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста. 18 апреля 2018

Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации крупного мошенничества, в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста. 18 апреля 2018

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минкультуры России направило в суд ходатайство о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, так как является потерпевшей стороной по делу о хищениях, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на представляющую интересы министерства по уголовному делу "Седьмой студии" Елену Зайцеву.

Ранее Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову.

"Минкультуры в силу своего процессуального статуса потерпевшего и гражданского истца направило в суд… ходатайство", — сказала Зайцева.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.