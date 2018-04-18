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Происшествия

Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову до 19 июля

Сюжет:
Дело Кирилла Серебренникова (237)
21:1718.04.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников, в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста. 18 апреля 2018Режиссер Кирилл Серебренников, в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста. 18 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела о мошенничестве "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Режиссер Кирилл Серебренников в Басманном суде Москвы. 18 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Минкультуры попросило суд продлить домашний арест Серебренникову
"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля 2018 года", — сказал судья Артур Карпов.

Кроме того, домашний арест до 19 июля продлен директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, а гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину — до 24 мая. Бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому суд продлил до 19 июня содержание под стражей.

Следователь СК Терехин обосновал свое ходатайство о продлении меры пресечения фигурантам необходимость их ознакомления с материалами дела, которое насчитывает 258 томов.

Рассмотрение в Мосгорсуде апелляции на продление домашнего ареста Кирилла Серебренникова. 4 декабря 2017
© Фото : АГН "Москва" / Антон Кардашов
Директор "Золотой маски" поддержала фигурантов "дела Серебренникова"
Ранее следствие обосновывало необходимость продления арестов тем, что якобы за дочерями бывшего бухгалтера Нины Масляевой, которая заключила сделку со следствием, ведется слежка, к которой могут быть причастны другие обвиняемые. В среду защитники фигурантов заявили, ссылаясь на материалы дела, что слежка за сестрами не велась и это установлено ФСБ.

Все остальные фигуранты вину по делу не признают, утверждая, что преступления как такового не было, и просили меру пресечения им не продлять, а позволить вернуться к работе в театре.

"Следствие лишило меня работы, лишило меня возможности нормально жить. Я не скрывался и не собираюсь, так как не совершал никакого преступления. С самого начала следствия рассказывал, как была устроена "Платформа", в силу своей осведомленности. Я не оказывал и не мог оказывать давление на свидетелей, тем более свидетелей вменяемого мне преступления нет. Проект "Платформа" был достаточно успешный, я думаю, это известно и следствию", — заявил Серебренников.

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в зале заседений Мосгорсуда. 21 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ахеджакова надеется, что Серебренникову поможет суд присяжных
Апфельбаум заявила, что "все что знала, все рассказала" и свои показания на протяжении следствия не меняла. "Поэтому я попросила бы хоть в какой-то форме продолжить нормальную жизнедеятельность, работать", — сказала она, отметив, что ни с кем в преступный сговор не вступала и ни в каком преступлении не участвовала.

Итин, как и Апфельбаум, просил не продлять ему меру пресечения.

Малобродский, единственный из фигурантов дела, кто содержится в СИЗО, пожаловался на ухудшение условий содержания и просил перевода под домашний арест. По словам Малобродского, его перевели из камеры с четырьмя некурящими обвиняемыми в экономических преступлениях сокамерниками в СИЗО-4 и подселили к "ворам и наркоманам" в камеру, где кроватей на всех не хватает. Это мешает ему знакомиться с материалами дела.

Расследование уголовного дела завершено. Потерпевшей стороной по делу признано Министерство культуры РФ, которое обратилось к суду с поддержкой следствия, прося продлить всем фигурантам меру пресечения. Министерство в рамках дела заявило к обвиняемым иск на 133 миллиона рублей.

Режиссер Алексей Герман-младший. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Герман-младший обеспокоен судьбой Серебренникова
В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.

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