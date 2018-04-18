Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову до 19 июля

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела о мошенничестве "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кроме того, домашний арест до 19 июля продлен директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, а гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину — до 24 мая. Бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому суд продлил до 19 июня содержание под стражей.
Следователь СК Терехин обосновал свое ходатайство о продлении меры пресечения фигурантам необходимость их ознакомления с материалами дела, которое насчитывает 258 томов.
Все остальные фигуранты вину по делу не признают, утверждая, что преступления как такового не было, и просили меру пресечения им не продлять, а позволить вернуться к работе в театре.
"Следствие лишило меня работы, лишило меня возможности нормально жить. Я не скрывался и не собираюсь, так как не совершал никакого преступления. С самого начала следствия рассказывал, как была устроена "Платформа", в силу своей осведомленности. Я не оказывал и не мог оказывать давление на свидетелей, тем более свидетелей вменяемого мне преступления нет. Проект "Платформа" был достаточно успешный, я думаю, это известно и следствию", — заявил Серебренников.
Итин, как и Апфельбаум, просил не продлять ему меру пресечения.
Малобродский, единственный из фигурантов дела, кто содержится в СИЗО, пожаловался на ухудшение условий содержания и просил перевода под домашний арест. По словам Малобродского, его перевели из камеры с четырьмя некурящими обвиняемыми в экономических преступлениях сокамерниками в СИЗО-4 и подселили к "ворам и наркоманам" в камеру, где кроватей на всех не хватает. Это мешает ему знакомиться с материалами дела.
Расследование уголовного дела завершено. Потерпевшей стороной по делу признано Министерство культуры РФ, которое обратилось к суду с поддержкой следствия, прося продлить всем фигурантам меру пресечения. Министерство в рамках дела заявило к обвиняемым иск на 133 миллиона рублей.
Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.