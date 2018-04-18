Подростки с кастетом избили сверстника в Смоленске

БРЯНСК, 18 апр – РИА Новости. Следствие в Смоленске возбудило уголовное дело после нападения подростков с кастетом на сверстника, один из подозреваемых задержан, отмечает СУСК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту совершения разбойного нападения на 13-летнего мальчика по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой)", — говорится сообщении.

Как сообщает следственное управление, днем 14 апреля двое несовершеннолетних около торгового центра "Макси" напали на незнакомого им 13-летнего мальчика. Подростки сняли с него куртку и кепку, избили кастетом и скрылись, следует из сообщения.

Благодаря тесному взаимодействию следователей и сотрудников полиции нападавшие были установлены, ими оказались местные жители 13 и 15 лет, говорится в сообщении.

В настоящее время один из подозреваемых, достигший возраста уголовной ответственности, задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, отмечается в сообщении.