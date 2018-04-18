В Подмосковье не считают порубочные остатки причиной запаха гари в Москве

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сжигание порубочных остатков в Подмосковье не могло привести к задымлениям в Москве, как об этом заявляли в столичном департаменте природопользования, сообщает правительство Московской области.

В ряде районов Москвы ранее отмечались гарь и дымка. Накануне МЧС информировало, что 16 апреля более чем в 500 местах на территории 17 муниципальных образований Московской области планируется сжечь порубочные остатки зараженного леса.

Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предположил, что причиной задымления в Москве могли стать не только поджоги сухой травы, но и сжигание порубочных остатков в Московской области.

"Слова …Кульбачевского не соответствуют действительности. Сжигание порубочных остатков происходит в единичных случаях и не может приводить к задымлениям ни в Московской области, ни в Москве", — цитируют подмосковные власти слова председателя комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова.