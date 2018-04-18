В мэрии Сочи прошли следственные действия, сообщили власти

КРАСНОДАР, 18 апр — РИА Новости. Следственные действия прошли в мэрии Сочи в среду утром, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города-курорта.

"Сегодня утром (в среду) в администрации были проведены следственные мероприятия", — сообщил собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ, в частности, "Коммерсант" и "Макс-портал", сообщили о задержании первого вице-мэра города Мугдина Чермита.

В мэрии агентству заявили, что "статус заммэра неизвестен".

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.