Экс-директор "Гоголь-центра" пожаловался на переселение в камеру с ворами

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший директор столичного театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский, находящийся под стражей, пожаловался на ухудшение условий содержания в следственном изоляторе, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела о хищениях.

"Меня перевели из СИЗО-1 в СИЗО-4: из камеры с четырьмя некурящими, обвиняемыми по экономическим преступлениям, в камеру, где на восьми койках содержатся более десяти воров и наркоманов и висит густой табачный дым. Вряд ли это отвечает интересам следствия о скорейшем ознакомлении с материалами дела", — сказал Малобродский и попросил перевести его под домашний арест.

Все уголовное дело насчитывает 258 томов. Потерпевшей стороной по делу признано Министерство культуры.

В прошлом мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренникова поместили под домашний арест.