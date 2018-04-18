Следователи задержали школьника, устроившего поножовщину в Стерлитамаке

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ученик, устроивший поножовщину в школе в башкирском Стерлитамаке, задержан в больнице, его допрашивают следователи, сообщает Следственный комитет в мессенджере "ТамТам".

"В Стерлитамаке 17-летний школьник, подозреваемый в покушении на убийство одноклассницы и учителя, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ непосредственно в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что подростка с разрешения врачей допрашивают следователи. После допроса будет решен вопрос о применении к нему меры пресечения.

Ученик коррекционного класса одной из школ Стерлитамака в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая зачинщика, они госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.