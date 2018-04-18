Напавший на журналистку Фельгенгауэр извинился перед ее матерью в суде

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Борис Гриц, напавший на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр, извинился перед матерью журналистки Еленой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я хотел бы принести извинения вам", — сказал Гриц в Пресненском суде Москвы.

Елена Фельгенгауэр ответила, что поняла подсудимого. "Я вас поняла", — сказала женщина.

Ранее Гриц заявил в суде, что не имел намерения на убийство.

Как ранее сообщили в СК, по заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы обвиняемый Борис Гриц признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, считают врачи. Следствие настаивает на применении к нему принудительной меры медицинского характера.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России, прокуроры также утвердили постановление о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября 2017 года ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Фельгенгауэр вернулась в эфир радио 6 ноября. Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц "имел умысел на убийство" радиоведущей. Журналистка получила "резаную рану передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева".