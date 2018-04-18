МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Прокуратура несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности в сгоревшем ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает Следственный комитет России в мессенджере "ТамТам".
"По обстоятельствам включения в данную категорию <…> допрошены прокурор города Кемерово и его помощник", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что, согласно пояснению прокурора города, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.
Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявил, что надзорные органы уклонялись от проверок сгоревшего торгового центра, прикрываясь надзорными каникулами, хотя у них были все полномочия для этого.
Он подчеркнул, что на тех объектах, где есть высокая вероятность несчастных случаев, проверки проводить не только разрешено, но и необходимо.
В понедельник стало известно, что в главном управлении МЧС по Кемеровской области прошли обыски. Также следственные действия прошли в домах главы управления Александра Мамонтова и руководителей структурных подразделений.
Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.