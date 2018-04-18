В кузбасском управлении МЧС прошли обыски по делу о пожаре в "Зимней вишне"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Главном управлении МЧС по Кемеровской области прошли обыски после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает Следственный комитет в соцсети "ТамТам".
Как отметили в СК, прокуратура несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня". Надзорное ведомство исключило из плановых проверок предприятия малого и среднего бизнеса.
"По обстоятельствам включения в данную категорию предприятий владельца здания ТРЦ — ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и крупнейшего арендатора ООО "Зимняя вишня Кемерово" допрошены прокурор города Кемерово и его помощник", — добавили в СК.
Прокурор заявил, что руководствовался разъяснениями вышестоящего руководства.
Трагедия в Кемерово
После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.
В ходе расследования трагедии арестованы семь человек. В отставку ушел глава Кузбасса Аман Тулеев.