В кузбасском управлении МЧС прошли обыски по делу о пожаре в "Зимней вишне"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Главном управлении МЧС по Кемеровской области прошли обыски после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает Следственный комитет в соцсети "ТамТам".

Также следственные действия прошли в домах главы управления Александра Мамонтова и руководителей структурных подразделений.

Как отметили в СК, прокуратура несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня". Надзорное ведомство исключило из плановых проверок предприятия малого и среднего бизнеса.

"По обстоятельствам включения в данную категорию предприятий владельца здания ТРЦ — ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и крупнейшего арендатора ООО "Зимняя вишня Кемерово" допрошены прокурор города Кемерово и его помощник", — добавили в СК.

Прокурор заявил, что руководствовался разъяснениями вышестоящего руководства.

Трагедия в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

В ходе расследования трагедии арестованы семь человек. В отставку ушел глава Кузбасса Аман Тулеев.