Суд назначил 100 часов обязательных работ православному активисту Энтео

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мещанский суд Москвы назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ основателю движения "Божья воля" и координатору движения "Декоммунизация" Дмитрию Энтео за акцию у здания ФСБ в защиту заблокированного мессенджера Telegram, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", — сказали в суде.

Ранее суд за эту же акцию назначил 100 часов обязательных работ участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и оштрафовал еще двух девушек на 10 и 20 тысяч рублей соответственно.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В Роскомнадзоре РИА Новости заявили, что ведомство будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.