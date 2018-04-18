Обвиняемый в нападении на Фельгенгауэр заявил, что не хотел ее убивать

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Обвиняемый в нападении на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц заявил, что не хотел убивать журналистику, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Мне все понятно. Я признаю вину частично, не хотел убивать ее", — сказал Гриц в Пресненском суде Москвы.

Со своей стороны, прокурор заявил, что обвиняемый совершил покушение на убийство, хоть и не отдавал себе отчет в этом.

"Гриц, страдающий параноидальной шизофренией (по данным экспертизы — ред.), не способный осознавать своими действия и осознавать ответственность за них, нанес потерпевшей удар в область шеи", — сказал прокурор.

Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября 2017 года ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Фельгенгауэр вернулась в эфир радио 6 ноября.

Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил заместителя главного редактора Фельгенгауэр ножом в шею, "имея умысел на убийство". Журналистка получила "резаную рану передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева".