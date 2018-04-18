МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Трое налетчиков в масках и с топором ограбили генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова в его подмосковном доме. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

Инцидент произошел 16 апреля в королевском районе Болшево. Злоумышленники проникли в дом и связали хозяев. Обносова ударили обухом топора по лицу и потребовали отдать деньги и ценности.

"С собой из дома они унесли около 7,4 миллиона рублей в виде денег и ювелирных изделий", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов, но источник сообщил, что подозреваемых разыскивают.

В корпорации "Тактическое ракетное вооружение" не смогли подтвердить информацию об ограблении Обносова и заявили, что он находится на рабочем месте.