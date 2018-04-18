В Челябинской области в ДТП погибли ребенок и двое взрослых

ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в среду на трассе в Челябинской области, в результате ДТП погибли три человека, еще шесть получили ранения, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

"В среду около 14.35 (12.35 мск) на 95 километре автодороги Челябинск-Троицк водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь в сторону Челябинска, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Гранта". По предварительной информации, в результате ДТП в автомобиле "Лада Калина" погибли три человека, в том числе ребенок", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ДТП пострадали шесть человек, трое из них — несовершеннолетние, уточняется в сообщении. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Южноуральска.