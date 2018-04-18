Московские власти назвали возможные причины появления запаха гари в столице

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Власти Москвы полагают, что запах гари в столице может быть связан не только с поджогами сухой травы, но и с сжиганием порубочных остатков в Московской области, сообщил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

В ряде районов Москвы вечером 15 апреля отмечались гарь и дымка.

"Что касается запаха гари в некоторых округах: сейчас традиционно сходит снег, трава подсыхает, и есть любители ее поджечь. Достаточно бросить окурок в эту траву, как она сразу же хорошо вспыхивает. В том числе это связано с Московской областью, наверное. МЧС по области на прошлой неделе нам сообщили, что они обозначат места для сжигания порубочных остатков. Думаю, что все это в этом симбиозе — неблагоприятные метеоусловия, палы травы, сжигание порубочных остатков — дает такой эффект. Но я подчеркну, что это временное явление", — сказал Кульбачевский в рамках ландшафтного форума "Городской парк — 2018".

Он подчеркнул, что в городе проводятся все мероприятия по соблюдению противопожарной безопасности в "зеленых" зонах.

"По всем коммуникациям мы пытаемся прекращать это. На наших московских особо охраняемых природных территориях, по крайней мере, в этом году таких случаев не было. То есть это история больше областная, где большая территория, и сложно все контролировать. У нас с точки зрения пожарной безопасности на зелёных территориях все отработано досконально, от "А" до "Я", — добавил глава департамента.

Традиционный ландшафтный форум "Городской парк — 2018" проходит в Москве в Выставочном комплексе "Гостиный двор" с 18 по 20 апреля.