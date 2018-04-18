СК провел обыск в офисе ЧОП, отвечавшего за порядок в школе Стерлитамака

Сотрудники полиции у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

Сотрудники полиции у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Следователи провели обыск и изъяли документы в офисе охранного предприятия, отвечавшего за порядок в школе Стерлитамака, где в среду школьник напал на одноклассницу и учителя, сообщает Следственный комитет России в мессенджере "ТамТам".

"Проведен обыск в офисе охранного предприятия, осуществляющего пропускной режим в школе Стерлитамака, в которой сегодня подросток напал на одноклассницу и учителя. Изъята документация, представляющая интерес для следствия", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в среду 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака в кабинете информатики ножом порезал руку ученицы, а также ранил учительницу. Затем он поджег кабинет и нанес себе ножевое ранение. Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Всего после ЧП в больницу попали четыре человека в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.