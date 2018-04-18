Учительница в Стерлитамаке пыталась защитить детей от нападавшего школьника

Подростки у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

Подростки у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

УФА, 18 апр — РИА Новости. Учительница школы в Стерлитамаке, получившая несколько ранений, пыталась защитить детей от агрессивного подростка, размахивавшего ножом, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

"Учительница информатики Екатерина Альбертовна Першина проявила нереальное самообладание. Она, увидев школьника с ножом, ринулась спасать подростков: встала между мальчиком и группой школьников, чтобы оградить их всех друг от друга, таким образом она получила ранение", — рассказала омбудсмен.

По ее словам, педагогу 29 лет, раньше она работала вожатой. В 2017 году Першина стала победителем в одной из номинаций конкурса "Учитель года".

Скоробогатова также отметила, что сейчас главная задача местной администрации — "снять напряжение" у преподавателей и школьников и наладить учебный процесс.

"На случай необходимости здесь готовы работать психологи, сегодня по школе и в больнице работают десять психологов, имеющих опыт в подобных ситуациях", — сказала собеседница агентства.

Нападение и поджог

В среду в Стерлитамаке 17-летний ученик коррекционной школы напал на преподавателя и одноклассников. После этого подросток разлил горючее вещество и поджег класс, сработала сигнализация. Затем он ударил себя ножом.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили четырех человек, включая самого нападавшего. Учительницу прооперировали. К молодому человеку приставили охрану, чтобы обезопасить окружающих и самого пациента.

Позднее стало известно, что подросток не состоял на учете в полиции, был из хорошей семьи, однако часто заявлял о своих агрессивных намерениях в интернете. Как рассказала РИА Новости его знакомая, ученик считал, что над ним издеваются одноклассники, и хотел им "отомстить".

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Следователи опрашивают учеников. Башкирские власти выясняют, как ученику удалось пронести в школу холодное оружие.