Работники школы в Москве, по вине которых отравились дети, отстранены

На уроке в школе. Архивное фото

На уроке в школе. Архивное фото

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Работники дошкольной группы, по вине которых в московской школе №630 отравились дети, отстранены от работы, проходит комплексная проверка, сообщила РИА Новости в среду куратор образовательных организаций Южного административного округа Москвы Анна Мельникова.

По ее словам, в дошкольной группе школы №630 произошел несчастный случай. По вине работников дошкольной группы четыре ребенка выпили незначительное количество разведенного в воде средства бытовой химии, которое находилось в бутылке из-под воды.

"Сотрудники школы незамедлительно вызвали скорую помощь. Медицинскими работниками на месте была оказана вся необходимая помощь, после чего детей госпитализировали для обеспечения постоянного наблюдения врачей. В образовательной организации проводится комплексная проверка, сотрудники, допустившие халатность, отстранены от работы", — сказала Мельникова.

Она отметила, что вопрос находится на особом контроле департамента образования города.

Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи в связи с инцидентом организовали проверку.