Суд назначил 100 часов обязательных работ экс-участнице Pussy Riot Алехиной

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мещанский суд Москвы назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ бывшей участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной за акцию у здания ФСБ в защиту заблокированного мессенджера Telegram, сообщили РИА Новости в суде.

"Алехиной назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ", — сказала собеседник агентства.

Накануне суд оштрафовал двух девушек за участие в той же акции на 10 и 20 тысяч рублей соответственно.

Алехину, как и остальных участников, обвиняют по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ — "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В Роскомнадзоре РИА Новости заявили, что ведомство будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.