В Новосибирской области столкнулись два грузовых поезда

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Два грузовых поезда столкнулись на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел на станции Евсино. В результате столкновения с рельсов сошли десять вагонов с углем.

"Машинист одного из поездов госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате ЧП повреждена контактная сеть.

Со станции Инская к месту происшествия выехал восстановительный поезд. Всего к ликвидации последствий аварии привлечено более 80 человек и 17 единиц техники.

Из-за аварии на станции Евсино в Новосибирской области могут задерживаться поезда.https://t.co/T0hdE03f0Y — НГС (Новосибирск) (@top_ngs_news) 18 апреля 2018 г.

​Восстановительные работы планируется завершить к 18.00 мск среды.

Из-за аварии не по графику проследуют пять электричек. Также задержится пассажирский поезд №301 Новосибирск — Алма-Ата".

Из-за крушения товарняка в Евсино Искитимского района ожидаются задержки 5 электричек, а также пассажирского поезда №301 сообщением "Новосибирск-Алма-Ата" https://t.co/La5UgjTF0a pic.twitter.com/uk4r5PXFCn — Бердск онлайн (@berdskonline) 18 апреля 2018 г.

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