По следам "Колумбайна": подросток устроил поножовщину в башкирской школе

УФА, 18 апр — РИА Новости. Ученик коррекционного класса одной из школ Стерлитамака в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая зачинщика, они госпитализированы.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

Нападение

По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Школьник сам себе нанес ножевое ранение.

Сработала пожарная сигнализация. Ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. От пожара никто не пострадал.

Пострадавшие при нападении учительница и двое детей, а также зачинщик поножовщины госпитализированы в клиническую больницу №1 Стерлитамака. По данным врачей, они находятся в состоянии средней тяжести. Учительница успешно прооперирована и переведена в отделение травматологии. Глава Башкирии сообщил, что жизни детей ничего не угрожает, их состояние стабильное, с ними работают психологи.

На место ЧП выехало руководство СУСК РФ по Башкирии, создана оперативно-следственная группа. На месте также работают глава Башкирии Рустэм Хамитов, мэр Стерлитамака Владимир Куликов, уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

Очевидцы

Как сообщил РИА Новости ученик, который стал очевидцем ЧП, инцидент произошел в девятом классе во время урока информатики. Школьник с ножом напал на учительницу и ранил ее, а потом зажег дымовую шашку и бросил на пол. Все дети, испугавшись, сначала забились в небольшую коморку, которая оборудована в классе, и закрылись. Позже их вывели оттуда учителя.

По словам жительницы города Стерлитамак Ирины Вихляевой, ЧП произошло во время первого урока, всех детей сразу эвакуировали и отправили по домам. По ее словам, родители школьников с утра начали приезжать к школе и пытаться выяснить обстоятельства произошедшего, однако территория была оцеплена и к школе никого не подпускали.

Одна из учениц школы рассказала РИА Новости, что школьники не поняли, что произошло. "Я в соседнем кабинете была. Мы крики услышали, и как будто взорвалось что-то или типа того. Нас не сразу вывели, так как не понимали, что происходит. И когда уже выходили, все черное от дыма было", — рассказала школьница.

По ее словам, детей сразу начали уводить в соседнюю школу, а потом отпустили по домам.

В одном из сообществ в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео с места ЧП. На нем видно, как к зданию школы подъезжает машина пожарной службы. Около здания образовательного учреждения стоят ученики разных классов, их учителя, из окна школы идет дым.

"Наконец-то", — комментирует голос девочки за кадром приезд пожарной машины. "Страшно… Короче, какой-то пацан с ножом бегал в школе… У нас учительница держит дверь, она забегает… Пырнули девку, и она бросилась со второго этажа. И сейчас у нас просто горит школа. Все плачут, приехали пожарки… Очень страшно", — сообщает школьница.

© Фото : из сообщества "Подслушано. Стерлитамак" Подросток, совершивший нападение с ножом в одной из школ Башкирии (слева) © Фото : из сообщества "Подслушано. Стерлитамак" Подросток, совершивший нападение с ножом в одной из школ Башкирии (слева)

Фанат "колумбайна"

Знакомая зачинщика поножовщины рассказала РИА Новости, что он жаловался на издевательства одноклассников и был фанатом "колумбайна".

"Колумбайнерами" называют себя подражатели американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые устроили стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Жертвами тогда стали 13 человек.

"Он говорил, что его гнобили в школе, над ним издевались… Он был фанатом "Колумбайна", — сообщила школьница.

При этом подросток добавлял на свою страницу в социальной сети "ВКонтакте" видеоролики нападений на школы, атаки самолетов на башни-близнецы в Нью-Йорке, а также записи о нацистской Германии.

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова рассказала, что зачинщик был поставлен на школьный учет комиссии по делам несовершеннолетних за агрессивный статус в соцсетях. Глава Башкирии после ЧП призвал обратить особое внимание на необходимость борьбы с опасными группами в соцсетях.

По данным СК РФ, установлено, что ранее в органы профилактики поступали обращения по поводу агрессивного поведения подростка.

В комиссии по делам несовершеннолетних Стерлитамака рассказали, что зачинщик воспитывался в хорошей семье и не состоял на учете в правоохранительных органах. Представители ПДН также работают на месте, выясняют обстоятельства и причины такого поступка. В комиссии отметили, что школа, в которой произошло ЧП, — коррекционная, там учатся дети с психическими расстройствами.

Власти разберутся в ситуации



Глава Башкирии после ЧП провел оперативное совещание и поручил в течение двух дней проверить системы безопасности во всех школах республики.

Хамитов также пообещал, что власти разберутся, как мальчик пронес нож через металлоискатель и не привлек внимания охранника.

По данным властей, кабинет информатики, в котором произошел пожар, будет срочно отремонтирован, занятия в школе возобновятся в четверг.

По данным Росгвардии, школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации, охранник ЧОП сработал оперативно. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место ЧП немедленно, поскольку находился в 200 метрах от школы.

Специалисты Росгвардии проверяли исправность технических средств охраны и порядка работы ЧОП в феврале 2018 года, нарушений не было выявлено.

По данным регионального МЧС, пожар в школе был потушен менее чем за 15 минут с момента поступления звонка.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Кадры из школы в Стерлитамаке, где ученик устроил поножовщину

Самооборона



В последнее время произошло несколько случаев агрессивного поведения школьников в различных российских регионах, самые громкие — драка с поножовщиной в Перми с 15 пострадавшими и нападение на школу в Улан-Удэ с семью пострадавшими. Это подтолкнуло власти к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.

В частности, министерство образования и науки России в феврале анонсировало создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет, в частности, помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.

Профильное управление по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних решили создать в Генпрокуратуре. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, в фокусе внимания прокуроров должны оказаться две особо проблемные темы — сексуальное насилие над детьми (в том числе со стороны сверстников) и агрессивное поведение.

Член Координационного совета негосударственной сферы безопасности (НСБ) России Владимир Каширов на фоне нападения ученика в школе Стерлитамака выступил с инициативой предложить министерству образования спецкурс по самообороне для школьников, разработанный специалистами под эгидой КС НСБ. По его словам, курс включает психологию, навыки рукопашного боя, медицину, а также другие полезные навыки. Каширов сообщил, что курс уже проходит апробацию в ряде столичных школ, и в дальнейшем его предложат министерству образования РФ.