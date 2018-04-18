Пьяный дебошир побил бортпроводника на рейсе Москва — Нью-Йорк

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Нетрезвый мужчина, летевший рейсом Москва – Нью Йорк, ударил по лицу бортпроводника, материалы дела переданы в суд, сообщается на сайте московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В отношении пассажира утвержден обвинительный акт по уголовному делу, предусмотренному статьями "Хулиганство" и "Побои", уточняется в сообщении. Обвиняемому грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Добавляется, что материалы дела переданы в Химкинский суд для рассмотрения по существу.