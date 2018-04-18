Пьяный дебошир побил бортпроводника на рейсе Москва — Нью-Йорк

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Нетрезвый мужчина, летевший рейсом Москва – Нью Йорк, ударил по лицу бортпроводника, материалы дела переданы в суд, сообщается на сайте московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Расследованием установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Москва – Нью-Йорк, грубо выражался нецензурной бранью в адрес членов экипажа и пассажиров, а также нанес удар по лицу одному из бортпроводников, создав угрозу безопасности полета и жизни пассажиров", — говорится в сообщении.

В отношении пассажира утвержден обвинительный акт по уголовному делу, предусмотренному статьями "Хулиганство" и "Побои", уточняется в сообщении. Обвиняемому грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Добавляется, что материалы дела переданы в Химкинский суд для рассмотрения по существу.