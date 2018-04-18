Студент в Москве стал жертвой рэкетиров, которые напали на него с ножом

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Два арестанта столичного СИЗО в ходе беседы с правоохранителями по делу о разбое сознались оперативникам в вымогательстве 100 миллионов рублей у третьекурсника и его родителей в октябре прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По данным полиции, во вторник оперативники общались с двумя мужчинами, арестованными по делу о разбое в декабре 2017 года. В ходе беседы они рассказали следователям о случае, который произошел в октябре того же года.

"Было установлено, что двое подозреваемых и неизвестные следствию лица, используя в качестве оружия нож и угрожая физической расправой молодому человеку 1997 года рождения, студенту третьего курса, и его родственникам потребовали передачи им 100 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе, рэкетиры поехали со студентом к нему домой, где получили от него 10 миллионов рублей, и скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, подозреваемых ищут.