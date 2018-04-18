Суд рассмотрит иск жителей Волоколамска с требованием закрыть "Ядрово"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Волоколамский суд Подмосковья привлек министерство экологии и природопользования Московской области к рассмотрению иска нескольких жителей города с требованием закрыть мусорный полигон "Ядрово", в связи с этим рассмотрение переносится на 3 мая, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство о привлечении министерства в качестве третьей стороны по иску", — сказали в суде.

Ранее пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила РИА Новости, что жители города требуют прекращения деятельности по сбору и транспортированию отходов. Также они требуют закрытия полигона, устранения допущенных нарушений прав на окружающую среду и санитарно-экологическую безопасность, отметила она.

Всего в суд, по словам пресс-секретаря, подано уже восемь таких исков, все они приняты к производству.

На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам. Совет депутатов Волоколамска принял решение о проведении референдума о судьбе полигона "Ядрово".